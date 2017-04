Suche nach mutmaßlichem Mörder auch in Marburg

MARBURG/BAD NENNDORF Nach dem Mord an einer 29-jährigen Frau aus Bad Nenndorf in Niedersachsen sucht die Polizei auch in Marburg nach dem mutmaßlichen Täter. Der 41-Jährige ist in Marburg aufgewachsen und hat zudem Verbindungen nach Fulda, Kassel und Frankfurt.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um den Freund des Opfers. Die Fahnder gehen von einer Beziehungstat aus. Die Frau war am Montag vor einer Woche in Seelze-Dedensen erwürgt an einem Waldweg in der Nähe des Mittellandkanals gefunden worden. Ermittlungen der Kriminalpolizei brachten die Fahnder auf die Spur des in Hannover lebenden Mannes. Weil die Ermittler den Mann bislang nicht haben fassen können, starteten sie eine Öffentlichkeitsfahndung und weiteten diese auf Hessen aus. (red/dpa)