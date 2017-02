Trauerredner räumt "unklugen Satz" ein

KRITIK Angehörige und Freunde empört über Worte von Pfarrer

Gladenbach Üblich sind Danksagungen nach einer Trauerfeier. Unüblich ist es dagegen, dass Angehörige nach der Bestattung in aller Öffentlichkeit Kritik an der Trauerrede üben. Genau das ist aber am Mittwoch in Gladenbach geschehen.

