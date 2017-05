Unfall endet glimpflich - fünf Leichtverletzte

WEIMAR-NIEDERWEIMAR Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 255, kurz vor dem Kreisel Niederweimar, haben am Dienstagabend fünf Personen leichte Verletzungen erlitten, darunter vier Kinder.

Das Reaktionsvermögen eines Beteiligten dürfte laut Polizei Schlimmeres verhindert haben. Eine 32-jährige Panda-Fahrerin war gegen 17.10 Uhr mit vier Kindern von Wenkbach in Richtung Niederweimar unterwegs. Zeugen berichteten, dass die Frau mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gericht und dort in die Fahrertür eines Daimler Benz krachte.

Der 37-jährige Fahrer bewies nach Polizeiangaben kurz vor der Kollision eine tolle Reaktion, wich geistesgegenwärtig nach rechts aus und verhinderte womöglich einen Frontalzusammenstoß. Er fuhr mit seinem Mercedes über eine Warnbake und kam letztendlich unverletzt im Graben zum Stehen. Die Panda-Fahrerin sowie die Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren erlitten durch Gurtprellungen leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. (red)