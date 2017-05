Warum engagieren Sie sich politisch?

UMFRAGE Stimmen aus den Hinterländer Parlamenten

Marburg-Biedenkopf Demokratie geschieht nicht nur im Bundestag. Demokratische Entscheidungen fallen auch direkt vor Ort in den Gemeindeparlamenten. Was treibt diejenigen an, die sich dort engagieren?

Copyright © mittelhessen.de 2017