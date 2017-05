Von Christian Röder

Wenn die Gelenke schmerzen ...

GESUNDHEIT 200 hören Vortrag von Dr. Susanne Amann in Bad Endbach

Bad Endbach Volkskrankheit Gelenkschmerzen: Fast jeder Mensch leidet in seinem Leben unter Arthrose oder Rheuma. Doch was ist der Unterschied? Und wie kann man dem begegnen? Antworten darauf gab es von Dr. Susanne Amann bei „Gesund vor Ort“ in Bad Endbach.

Copyright © mittelhessen.de 2017