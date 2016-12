Wenn zu viel Blut im Alkohol ist

Von Susan Abbe

Stilblüten Komisches und Ungereimtes aus dem Blätterwald des Hinterländer Anzeigers

Fangen wir gleich mit der für das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach so wichtigen Nachricht an: Dekan Andreas Friedrich wird ins Amt eingerührt. Diese Information haben wir kurz vor dem großen Ereignis veröffentlicht. So konnte der Dekan, der bis dahin wohl mit einer Amtseinführung gerechnet hatte, sich wenigstens noch auf den besonderen Augenblick vorbereiten.

Schön wäre es übrigens gewesen, wenn der Hartenröder Posaunenchor die Zeremonie begleitet hätte. Denn – wie unser Reporter vom Hartenröder Adventsmarkt berichtete – wird der Chor von Lichterketten und Kerzen erleuchtet. Der erleuchtete Posaunenchor im Hintergrund und vorn der eingerührte Dekan – das hätte ein tolles Foto für die Lokalausgabe gegeben. Sollte dann aber doch nicht sein, da ein Redakteur immerhin die Erleuchtung des Chors noch rechtzeitig vor Erscheinen der Tageszeitung verhindert hat.

Ebenfalls in den Bereich Konzertkritik fällt ein Bericht über den Weihnachtsmarkt der Hinterlandschüler aus Steffenberg. Inmitten des dichten Getümmels erfreuten die Bläserklassen die Besucher mit weihnachtlichen Vorträgen und sorgten in dem turbulenten Markttreiben für eine wenig besinnliche Stimmung. Sehr schön ist hier zu erkennen, wie unser Reporter Lob und freundlich-konstruktive Kritik einfühlsam kombiniert – oder aber einfach im dichten Getümmel des turbulenten Markttreibens ein wenig durcheinander geraten ist. Zum Glück ist’s in der Redaktion aufgefallen.

Für die Leistungsspanne der Jugendfeuerwehr dürfen wir uns die Leistungspanne ans Revers heften

Seltsam kam einem Redakteur auch vor, dass sich ein Mann mit fast zwei Promille Blut im Alkohol ans Steuer seines Autos gesetzt haben soll. Zwei Promille Alkohol im Blut wäre ja schon ordentlich. Aber diese Menge! Erstaunlich, dass der Mann es mit seinem Blutalkoholspiegel – oder Alkoholblutspiegel oder Blutspiegelalkohol oder wie jetzt? – überhaupt bis zum Auto geschafft hat.

Am Korrektorat vorbei in die Zeitung geschafft hat es die Biedenkopfer Jugendfeuerwehr. Die hat nämlich – man höre und staune – die Leistungsspanne erhalten. Während wir uns für diesen Bericht die Leistungspanne ans Revers heften dürfen, hätten sich die Biedenkopfer wohl mehr über die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr gefreut.

Doch auch andere Vereine leisten Bemerkenswertes. So traten Menschen beim „Radfahren für Mali“ mit folgendem Ziel in die Pedale: Bei einem Projekt soll die Alphabetisierung der malischen Bevölkerung bekämpft werden. Aha.

Ein nicht weniger ehrgeiziges Projekt plante die Backgemeinschaft des Hinterländer Backhauses Wallau. Dort – so berichtete unser Reporter – bereitete ein Helfer den Ofen für die Bäckerinnen und Bäcker vor. Hänsel und Gretel lassen grüßen.

Die Günteroder Landfrauen wiederum sind in Sachen Gesprächsführung herausragend. Unserem Berichterstatter zufolge ging es während ihrer Versammlung gerade um die Vorstandsarbeit, als sich eine Diskussion entspannte. Schön, dass es entspannt zugeht, wenn sich bei den Landfrauen eine Diskussion entspinnt.

Auch bei einem heimischen Sportverein ging es um die Vorstandstätigkeit. Dort war eine wichtige Aufgabe zu vergeben: Der Verein brauchte einen Ehrenamtlichen, der das Amt des Jugendleiters begleitet – ob auf allen Wegen, nur nach Hause oder musikalisch auf der Gitarre blieb im Bericht offen. Womöglich wäre es eine leichtere Aufgabe, das Amt des Jugendleiters zu bekleiden. Wobei – bei genauerer Betrachtung wirft auch dieser Ausdruck Fragen auf ...

Bülent Ceylan badet mit Gag-Dauerfeuer stundenlang in der Wetzlarer Rittalarena in Absurditäten

Fragen hätte es wohl auch aufgeworfen, wenn der Biedenkopfer Amtsgerichtsdirektor während einer Ehrung tatsächlich eine Laudation anstelle einer Laudatio gehalten hätte. Und der Biedenkopfer Stadtverordnete Uwe Plack hätte sich sicher die Augen gerieben, wenn er in der Zeitung gelesen hätte, dass ein Parlamentarier namens Uwe Plaque Fragen an den Bürgermeister hatte.

Ob die Hessische Kantorei der Evangelischen Kirche erfreut gewesen wäre, zu erfahren, dass nicht nur sie, sondern auch die Hessische Kantonerei ein Konzert in Dautphetal plant, ist ebenfalls fragwürdig. Konkurrenz hätte auch beinahe der Jubiläumschor in Steinperf erhalten, wollte doch unserem Berichterstatter zufolge der Jubiläumskommers Steinperf seinen Singstundenbetrieb wieder aufnehmen.

Solche groben Schnitzer fallen in der Redaktion zum Glück oft auf – leider nicht immer. Leichter rutschten indes sprachliche Bilder durch, die auf den ersten Blick richtig erscheinen, aber bei näherem Hinsehen doch irgendwie schief sind.

Beispiele gefällig? An Rosenmontag schlängeln sich die feierwütigen Lindwürme durch Köln und Fulda – und einen Tag später leider genau so auch durch die Zeitung. Oder: Bei der Gladenbacher Automobilausstellung sind Modelle zu bewundern, bei deren Kauf sich der Geldbeutel ein wenig sträubt. Besorgniserregend!

Und: Comedian Bülent Ceylan badet bei einem Gastspiel in Wetzlar zwei Stunden lang mit Gag-Dauerfeuer und multikulturellem Weitblick in alltäglichen Absurditäten. Wau! Bei so viel Spritzigkeit macht sich sogar der Geldbeutel vor Lachen in die Hose!

Mut macht indes der Überschriftvorschlag des Reporters, der einem heimischen Männergesangverein lauschen durfte. Beeindruckt vom Gesang bescheinigt er den Aktiven: Hohes Niveau trotz steigenden Alters. Es besteht also Hoffnung. Nicht nur für uns, sondern auch für Sie! In diesem Sinne: Auf ein Gutes Neues Jahr!