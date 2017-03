Wieder mehr Keuchhusten im Landkreis

Report Anstieg auf 45 Fälle im vergangenen Jahr in Marburg-Biedenkopf / 2017 schon 15 Meldungen

Demnach wurden 2016 in Deutschland mehr als 22 000 Fälle registriert – mit Abstand die meisten seit dem Beginn der bundesweiten Meldepflicht im Jahr 2013. In Hessen gab es vergangenes Jahr mit 1720 Keuchhusten-Erkrankungen ebenfalls einen neuen Höchststand (2015: 860).

Im Kreis Marburg-Biedenkopf wurden rund 45 Fälle gemeldet, 2015 waren es 20 (2014: 40; 2013: 45). Bis Anfang März 2017 lagen 15 Meldungen vor. Das berichtet die Krankenkasse IKK classic in Hessen, die Daten des Robert Koch-Instituts ausgewertet hat. Besonders gefährlich ist der Keuchhusten (Pertussis) für Säuglinge, vergangenes Jahr starben in Deutschland drei Babys an der Infektion. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, mit der Impfung gegen Keuchhusten ab dem zweiten Lebensmonat zu beginnen. Aufgefrischt wird sie im Alter von fünf bis sechs Jahren sowie im Jugendalter. Auch Erwachsene sollten die Impfung regelmäßig erneuern, da diese nicht ein Leben lang hält. Keuchhusten wird durch Tröpfchen-Infektionen übertragen. Die hochansteckende Krankheit kann mehrere Wochen bis Monate andauern. Anfangs kommt es zu Schnupfen, manchmal in Kombination mit Heiserkeit und Husten. Nach ein bis zwei Wochen entstehen heftige Hustenanfälle, die mit Erbrechen einhergehend vier bis sechs Wochen dauern können. (red)