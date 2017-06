Von Christian Röder

"Wir ziehen an einem Strang"

POLITIK SPD bringt ebenfalls Antrag zum drohenden Ärztemangel in Dautphetal ein

Dautphetal Jetzt sind es schon zwei Fraktionen: Neben der CDU bringt auch Dautphetals SPD einen Antrag zum drohenden Ärztemangel in der Gemeinde in die nächste Parlamentssitzung ein. In einem Punkt unterscheiden sich die beiden Anträge allerdings diametral.

