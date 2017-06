"Wirbelwind" wächst um 60 Quadratmeter

ERWEITERUNG Durch einen Anbau entstehen sieben neue Plätze für Kinder unter drei Jahren

Biedenkopf Die Knirpse in der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ der Freien evangelischen Gemeinde in Biedenkopf bekommen mehr Platz: Der symbolische erste Spatenstich für den Anbau an den bestehenden Kindergarten ist erfolgt. Bis November soll er fertig sein.

