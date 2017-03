Wohnhausbrand in Wiesenbach - Feuer ist gelöscht

Von Birgit Heimrich und Sascha Valentin

EINSATZ Polizei und Feuerwehr vor Ort / Brandursache unbekannt

In Wiesenbach hat am Mittwochabend das Haus eines aktiven Feuerwehrmannes gebrannt. (Foto: Valentin)

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 22.15 Uhr alarmiert. Als die Beamten in der Straße Baumgarten in Wiesenbach eintrafen, stand der Carport eines Hauses lichterloh in Flammen. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über, auch der Dachstuhl brannte.

Sämtliche Feuerwehren aus der Großgemeinde Breidenbach sowie Feuerwehrleute aus Biedenkopf mit ihrer Drehleiter eilten zum Einsatzort. Die Feuerwehren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Das bestätigt die Biedenkopfer Polizei gegen 23.15 Uhr. Aktuell sichern die Einsatzkräfte das Haus ab und suchen noch nach Glutnestern.

Als das Feuer ausbrach, war der Bewohner des Hauses nicht anwesend. Er ist selbst aktiver Feuerwehrmann und wurde mit den anderen Einsatzkräften alarmiert. Warum sein leerer Carport in Brand geriet, kann sich der Mann nicht erklären. Auch die Polizei hat bislang keine Erkenntnisse darüber, was das Feuer ausgelöst hat. Verletzt wurde niemand.

Den Schaden beziffert die Polizei nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 150.000 Euro.