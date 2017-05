Zusätzliche Lagerfläche tut Elkamet gut

NEUBAU Für die neue Lagerhalle der Biedenkopfer Firma wurden neue Systeme eingeführt

Biedenkopf Vor einem Jahr stand an gleicher Stelle noch ein „Elkamet“-Schriftzug aus Stahl auf grüner Wiese, mittlerweile surren Gabelstapler durch die 2625 Quadratmeter große Lagerhalle: Am Standort Biedenkopf hat die Firma Elkamet ihre neue Lagerhalle in Betrieb genommen.

