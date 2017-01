Zwei weitere Windräder bei Wiesenbach

BÜRGERVERSAMMLUNG Genehmigung auf Bad Laaspher Seite

Breidenbach-Wiesenbach Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) hat in der Bürgerversammlung in Wiesenbach noch einmal bekräftigt, dass die Gemeindegremien keine weiteren Flächen für den Bau von Windkraftanlagen in Breidenbach zu Verfügung stellen.

