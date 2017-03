Am besten einen weiten Bogen fahren ...

Wetzlar Am Gloëlknoten sind am Montagvormittag die Straßenbauarbeiten zur Verkehrsanbindung von Ikea in die heiße Phase gegangen: Zum Abschluss des Großprojekts gibt es noch einmal eine Woche lang Sperrungen mit erheblichen Auswirkungen.

Zunächst werden die Fahrbahndecken im Bereich der B 49-Anschlussstelle Richtung Limburg erneuert. Seit Montagvormittag ist der B 49-Anschluss deshalb gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die Anschlussstelle Garbenheim. Ab Freitagabend ist dann der eigentliche Kreuzungsbereich an der Reihe. Wer kann, sollte den Knoten in dieser Zeit umfahren. Ulrich Erbe vom Wetzlarer Tiefbauamt ist zuversichtlich, dass die Arbeiten in dieser Woche wie geplant ablaufen – die Wetterprognose stimme. Am Montagmorgen, 27. März, soll alles geschafft sein. (diw)