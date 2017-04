Der Knoten-Umbau ist geschafft

Von Steffen Gross

ABSCHLUSS Fußgängerampeln gehen in Betrieb / Neuer Asphalt für Hermannsteiner Straße

Wetzlar Pünktlich zu Ostern ist der Umbau des Gloëlknotens abgeschlossen. An diesem Donnerstag werden letzte Barrieren für Fußgänger und Radler abgebaut und die Ampeln scharf geschaltet. Noch einige kosmetische Reparaturen in der Hermannsteiner Straße und Ikea kann kommen.

Schon die ersten Tage Erfahrung mit den neuen Linksabbiegerspuren und den neuen verkehrsabhängigen Ampelschaltungen hätten gezeigt, dass der Verkehr deutlich besser über den neuralgischen Knotenpunkt fließt, berichteten Ulrich Erbe vom städtischen Tiefbauamt und Thomas Hemmelmann, Büroleiter des Baudezernats. Erbe ist sicher, dass auch der Verkehr von und zu Ikea bestens darüber abgewickelt wird – eventuell mit kleinen Einschränkungen beim erwarteten Ansturm zum Eröffnungstag am 18. Mai und in den Tagen unmittelbar danach.

Der Knoten-Umbau seit Anfang September sei absolut nach Plan verlaufen. Mehr Platz und mehr Fahrstreifen für einen flüssigeren Verkehr waren das Ziel. So stehen Autofahrern in der Bannstraße sowohl aus Richtung Forum beziehungsweise Gießen von der B 49 als auch an der B 49-Abfahrt von Limburg kommend nun jeweils zwei Linksabbiegerspuren zur Verfügung.

Bei der verkehrsabhängigen Ampelschaltung stehen die Linienbusse ganz oben in der Hierarchie

Aus Richtung Forum gibt es ab sofort zwei Rechtsabbiegerspuren Richtung Ikea. Detektoren an den Ampeln überwachen das Verkehrsaufkommen und schalten die Grün- und Rot-Phasen, wie sie gerade benötigt werden.

Die Steuerung war eine echte Herausforderung, sagte Erbe. 45 000 Fahrzeuge fahren täglich über die Kreuzung, allein 1600 Mal sind es Linienbusse. Die Busse stehen in der Hierarchie der Ampelschaltungen ganz oben, der übrige Verkehr folgt danach, erklärte Hemmelmann. Fußgänger und Radfahrer fordern ihre Grünphasen per Knopfdruck an den Bedarfampeln an.

In der ersten Maiwoche soll auch der behindertengerechte Umbau des Fußgängerüberwegs zwischen Bahnhofstraße und Forum fertig sein. Gerüste wird man in den kommenden Wochen noch an der Bahnüberführung zur Hermansteiner Straße sehen. Dort werden eine neue Berüstung angebracht, die Absturzgitter durch Plexiglas ersetzt und die Aufleger unter dem Brückenaufbau erneuert, um die Überführung noch einmal für die nächsten acht Jahre fit zu machen. Danach muss neu gebaut werden.

Noch einmal gebaut und umgeleitet werden muss auf der anderen Seite der Bahngleise. Der Winter hat der Fahrbahndecke zwischen der Übergangskonstruktion der Brücke und dem Carolinenweg stark zugesetzt. Der Asphalt ist voller Löcher und Risse. Der 150 Meter lange Abschnitt muss erneuert werden. Das soll laut Erbe in zwei Etappen passieren. Am Wochenende 18. bis 21. April ist zunächst die Fahrtrichtung Hermannstein an der Reihe. Der Verkehr wird währenddessen nach links verschwenkt. Autofahrer Richtung Niedergirmes und Naunheim werden über den Siechhof umgeleitet. Am Wochenende 5. bis 7. Mai ist die andere Fahrtrichtung dran. Der Asphalt wird zwischen der Ikea-Einfahrt bis hinein in die Philipsstraße erneuert. Wer ins Gewerbegebiet von Niedergirmes will, muss auf der anderen Seite der Bahnüberführung über Zollamt und Bahnhof drehen und dann zurück über die Brücke, um rechts abzubiegen in den Carolinenweg. Wer von Hermannstein kommt, wird gleich über den Siechhof umgeleitet.

Erbe und Hemmelmann sind mit dem Verlauf der Bauarbeiten der vergangenen Monate zufrieden. Das von vielen erwartete Chaos sei ausgeblieben. Statt Kritik habe es sogar Lob für die gute Abwicklung von Anrufern im Rathaus gegeben.

Umgebaut werden musste die zentrale Kreuzung allen voran für die Ikea-Anbindung. Die Stadt hat diese Chance für einige eigene Maßnahmen genutzt. Von rund 4,4 Millionen Euro Gesamtkosten zahlt Ikea 2,33 Millionen Euro, etwa 1,3 Millionen Euro fließen als Zuschüsse des Landes, 700 000 Euro zahlt die Stadt.