"He, Du! Möchtest Du ein A kaufen?"

Wetzlar Seine Angebote aus der Fernsehsendung "Sesamstraße" sind legendär, ebenso seine Verkaufspraktiken. In einer dunklen Nebenstraße öffnet Schlehmil seinen Mantel und bietet seinem ahnungslosen Opfer, meistens Ernie, einen Gegenstand zum Kauf an - den es manchmal gar nicht gibt. Unvergessen: das unsichtbare Eis. Aber auch Zahlen und Buchstaben hat der geschickte Händler im Angebot. Buchstaben sind das Stichwort, denn aus vieren davon, drei Vokalen und einem Konsonanten, ist gestern in der Hermannsteiner Straße der Schriftzug am Ikea-Möbelhaus entstanden. Wobei man diese Buchstaben wegen ihrer Größe und ihres Gewichts unter keinem Mantel tragen kann. Dafür war am Mittwochvormittag schon ein ausgewachsener Kran nötig. Beim Montieren allerdings verließen sich die Bauarbeiter auch auf ein kleineres Gerät, das für jeden Heimwerker ein unerlässlicher Begleiter ist: auf die Wasserwaage. Ob Sie dafür vorher in Niedergirmes drei "A" kaufen mussten? (pre/Foto: Reeber)

Anzeige