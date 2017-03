Ikea: "Lokale Politik ist in der Bredouille"

Von Dirk Wingender

WIRTSCHAFT Finanzwissenschaftler Professor Helge Peukert über Steuergerechtigkeit und die Ikea-Ansiedlung in Wetzlar

Wetzlar Am 18. Mai eröffnet Ikea in Wetzlar. Attac begleitet die Ansiedlung von Beginn an kritisch. Der Finanzwissenschaftler Professor Helge Peukert aus Wetzlar gehört zum wissenschaftlichen Beirat des globalisierungskritischen Netzwerks. Ein Interview.

Herr Professor Peukert, kaufen Sie bei Ikea ein?

Professor Helge Peukert: Nein, das tue ich nicht.

Warum nicht?

Peukert: Das hängt weniger mit meiner Skepsis gegenüber dem Unternehmen zusammen. Ich sage mal: Es hat sich nicht so ergeben.

Kritiker werfen Ikea vor, durch seine internationale Verflechtung in großem Stil Steuern zu vermeiden, legal versteht sich. Nach einer Studie der Grünen im Europaparlament war es zwischen 2009 und 2014 eine Milliarde Euro.

Peukert: Ikea ist ein Musterbeispiel dafür, wie Steuerbehörden international an der Nase herumgeführt werden. Hinter dem Unternehmen steht ein Konglomerat scheinbar unabhängig agierender Firmen, hinter denen aber doch Herr Kamprad als Gründer und Ikea stehen. Es ist ein Dschungel von über 400 beteiligten Firmen.

Welche Folgen hat das für Stadt und Wirtschaftsstandort Wetzlar?

Peukert: Insgesamt gehen in Schätzungen davon aus, dass Ikea weniger als die Hälfte der Steuern in Deutschland zahlt, die einmittelständisches Unternehmen im Vergleich abgeben müsste. Das ist wettbewerbsverzerrend und eine Benachteiligung auch der regionalen Wirtschaft. Es ist unfair.

Nehmen wir mal die Gewerbesteuer, von der die Stadt profitiert. Was läuft da anders als bei anderen Unternehmen?

Peukert: Zunächst mal geht es um Lizenzgebühren. Alle Möbelhäuser, die Ikea auf dem Schild haben, zahlen drei Prozent des Umsatzes an das Franchiseunternehmen Inter Ikea Systems BV in den Niederlanden. Das macht nachher ein Drittel des Gewinns aus. Lizenzgebühren zählen als Ausgaben, die in Deutschland nicht versteuert werden. Das summiert sich zu einer ganzen Menge. Der einzige Sinn, den das machen kann, ist Steuervermeidung. Jemand, der vor Ort ein mittelständisches Möbelhaus betreibt, kann so etwas nicht praktizieren.

Ikea ist nur eines von vielen Unternehmen, die so oder ähnlich agieren. Andere sind Starbucks oder Google. Dann gibt es noch die Verrechnungspreise als Steuersparmöglichkeit. Ein Regal zum Beispiel, das in Weißrussland hergestellt wird, wird zu einem sehr hohen Preis hierher geliefert und praktisch zum Selbstkostenpreis verkauft. Damit rechnet man den Gewinn klein. Anderes Beispiel: Kundenkredite. Ikea finanziert diese über die eigene Ikano-Bank. Diese vergibt Kundenkreditkarten, die günstige Bedingungen ermöglichen. Diese Vergünstigungen werden von den Einrichtungshäusern vergütet, weitere Gewinnanteile fließen dadurch an die hauseigenen Banken. Deren Muttergesellschaft sitzt in Luxemburg und wird dort besteuert.

Ikea hat schon 2014 auf eine Nachfrage von Attac erklärt, an allen Standorten in Deutschland werde im Schnitt eine siebenstellige Summe an Gewerbesteuern gezahlt. Das ist doch für eine Stadt wie Wetzlar eine respektable Größenordnung.

Peukert: Natürlich ist das eine erkleckliche Summe für einen Gemeindehaushalt. Problem ist aber trotzdem eine große Intransparenz. Wir können nicht überprüfen, ob die Zahlen so stimmen. Es ist verständlich, dass eine Stadt sich über die Ansiedlung freut. Trotzdem bleibt eine Wettbewerbsverzerrung. Eine sogenannte Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, die als EU-Entwurf längst besteht, könnte das ändern und ein Unternehmen wie Ikea würde sich trotzdem ansiedeln. Dadurch müsste der in verschiedenen Ländern erzielte Gesamtgewinn, egal wie er hin und her geschoben wird, anhand objektiver Kriterien auf die Länder aufgeteilt werden, zum Beispiel nach dem Absatz, der Zahl der Mitarbeiter und dem Produktionsanteil. Es bliebe trotzdem bei nationalen Steuersätzen, aber der Scheingewinnverlagerung über Verrechnungspreise und Lizenzgebühren wäre ein Riegel vorgeschoben.

Es gibt das Steuergeheimnis. Es erfährt ja auch keiner, wie viel Steuern Sie oder ich bezahlen. In Norwegen zum Beispiel ist das anders, da kann jeder schauen, was sein Nachbar zahlen muss.

Peukert: Richtig, und in den USA ist es auch so.

Sollte das auch bei uns so sein?

Peukert: Na klar! Wieso denn nicht? Es gibt keinen einzigen Grund, der dagegenspricht. Bezogen auf Wetzlar: Die Stadt zahlt ja auch für die Infrastruktur, von der die Unternehmen hier profitieren.

Die Umstände, die Sie ansprechen, kann eine Kommune wie Wetzlar aber nicht ändern.

Peukert: Völlig richtig. Es ist das alte Problem, dass sich ein unmittelbarer Entscheidungsträger ins eigene Fleisch schneidet und bei multinationalen Unternehmen wie Ikea auf einer viel höheren Ebene durchgegriffen werden müsste: am besten auf Ebene der G 20, der OECD, der EU oder mindestens auf nationaler Ebene.

Nehmen Sie ein anderes Beispiel aus Hessen: Amazon in Bad Hersfeld. Wie sollte denn eine Kommune mit einem solchen Unternehmen umgehen?

Peukert: Das ist schwierig. Eine Frage ist, ob es langfristig sinnvoll ist, ein solches Unternehmen, oder eben auch Ikea in Wetzlar, vor Ort anzusiedeln. Lokale Politik ist in der Bredouille, sofern sich nicht alle Kommunen zusammenschließen und gegenüber Großkonzernen gemeinsam auftreten, aber das ist eher unrealistisch. Wenn sie sagt: Wir wollen das nicht, dann verzichtet sie auch auf Gelder. Interessant wird zum Beispiel, welche Beschäftigungseffekte Ikea erzielt: Wo kommen die Leute her, die dort arbeiten und zu welchen Bedingungen? Aktuell: Wie viele lokale Unternehmen sind eigentlich gerade beim Errichten von Ikea beteiligt? Wo sind die sonst üblichen Hinweisschilder der Bauträger vor Ort? Bisher steht nur eines da und das ist kein regionales Unternehmen.

Wird sich nach Ihrer Einschätzung an der Politik der EU und Deutschlands etwas ändern, was die Besteuerung internationaler Konzerne angeht?

Peukert: Wir haben diese Debatte seit 30 Jahren. Was mich wundert, ist, wie lange die Politik über unhaltbare Zustände einfach hinweggegangen ist. Man hat den Eindruck, dass sich jetzt ein wenig ändert, zum Beispiel durch das Anti-Geldwäsche-Gesetz oder Country-by-Country-Reporting zumindest in einigen Bereichen. Wenn man sich aber die EU-Liste der Steueroasen anschaut, dann erfasst diese einige in unseren Breiten gar nicht, weil man sich aus politischen Gründen nicht auf die Füße treten will.

Was die jüngsten Aussagen von SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz zu diesem Thema betrifft: Er hat früher gemeinsam mit Jean-Claude Juncker auch Vieles verhindert. Mittlerweile merkt das politische Establishment, dass durch das rechte Lager Zustimmung abhandengekommen ist. So sehr ich diese rechten Gruppen ablehne: Ich hoffe darauf, dass die Angst vor deren Erstarken dazu führt, dass endlich etwas passiert. Wenn kleine Gewerbetreibende sehen, wie für Großkonzerne Politik betrieben wird, egal ob für den Pharmabereich, Energiekonzerne oder die Agrarindustrie, dann entsteht doch bei ihnen der Eindruck von „Die da oben“ und „wir hier unten“.

ZUR PERSON: PROFESSOR HELGE PEUKERT

Professor Dr. Dr. Helge Peukert (60) lebt in Wetzlar und ist Finanzwissenschaftler und Soziologe. Er war unter anderem an der Harvard Universität tätig, lehrte von 2003 bis 2016 an der Universität Erfurt und wechselte nun an die Universität Siegen, wo der erste plurale Masterstudiengang der Wirtschaftswissenschaften entsteht.

Peukert gehört zum wissenschaftlichen Beirat des globalisierungskritischen Netzwerks Attac und veröffentlichte 2013 das Buch „Das Moneyfest“ zu Ursachen und Lösungen der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise.(diw)