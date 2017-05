Ikea Wetzlar ist fast fertig

Von Dirk Wingender

HANDEL Am 18. Mai gehen die Türen des neuen Marktes auf

Tausendfaches Dekorieren: Eine Mitarbeiterin hängt in der Ausstellung Teller an die Wand. (Foto: Reeber)

Aufmalen, durchwischen, ausmisten: Überall in und um das neue Ikea-Einrichtungshaus in Wetzlar laufen die letzten Arbeiten vor der Eröffnung. Auf dem Parkplatz kennzeichnen Arbeiter mit weißer Farbe die Mutter-Kind-Parkplätze, im Inneren schrubbt die Reinigungsmaschine die Küchenausstellung. (Fotos: Reeber)

Wetzlar Die Szenerie hat etwas von einem Wimmelbuch. Unzählige Menschen in gelben Westen laufen geschäftig hin und her. Sie schieben Wagen, klettern auf Leitern, schleppen Akkuschrauber. Letzter Schliff für Ikea in Wetzlar vor der Eröffnung am 18. Mai.

„Wir fegen noch einmal kurz durch“ steht auf dem großen Banner auf der blauen Fassade. An der Einfahrt verteilt ein Bagger Erde für die Rasenfläche. Innen wird in der Badausstellung der Wischfeudel geschwungen, Monteure ziehen in der Möbelausstellung Schrauben nach. Ikea-Bleistifte und Notizblöcke liegen schon parat, ein Elektriker macht an der Hotdogtheke Frühstückspause. Nur die Kunden fehlen noch.

Nicht mehr lange. Zwar öffnen sich offiziell erst am 18. Mai um 10 Uhr die Türen, einige dürfen aber schon vorher im neuen Ikea-Möbelhaus einkaufen: 2500 Angehörige und Freunde von Mitarbeitern am Montag, 5000 über das Kundenbindungsprogramm „Ikea Familiy“ angemeldete Besucher am Dienstag. Das solle auch den Ansturm bei der Eröffnung am Donnerstag begrenzen, sagt Einrichtungshauschef Detlef Boje.

Er und seine 250 Mitarbeiter hatten schon im Ikea-Möbelhaus in Siegen ihre Generalprobe. Einen Tag lang übernahmen sie dort das Geschäft, weil das Siegener Team einen firmeninternen Preis gewonnen hatte und feiern ging. Alles klappte wie am Schnürchen.

Boje spricht vom „Happy Customer“, wenn es um Kundenzufriedenheit geht. Das Einrichtungshaus in Wetzlar möchte er zu einer Art Talentschmiede für die Mitarbeiter machen. 170 neue Jobs seien besetzt worden, viele mit Quereinsteigern. Dass jemand zum Unternehmen passt, sei wichtiger als ein Zeugnis, sagt Boje. Im Durchschnitt besuche ein Kunde drei bis vier Mal im Jahr einen Ikea-Markt. „Das wollen wir toppen.“

Mit dem neu eingestellten Team in Wetzlar kommt Ikea Deutschland auf über 18 000 Mitarbeiter

36 Monate Bauzeit gehen an der Hermannsteiner Straße zu Ende. Am Anfang stand die nächtliche Sprengung der Türme des früheren Zementwerks, um das Grundstück freizumachen; der Fund einer Fliegerbombe samt Evakuierung, der für Verzögerung sorgte. Die Eröffnung am kommenden Donnerstag liegt aber im Plan.

Detlef Boje tätschelt das Maskottchen: Bob der Baumeister mit Presslufthammer, batteriebetrieben, steht auf einem Sockel, an dem Plaketten aller in den vergangenen Jahren eröffneten Ikea-Häuser in Deutschland prangen. Wie ein Wanderpokal wird die Figur weitergegeben, wenn die Eröffnung in Wetzlar vorüber ist. In Magdeburg wird das nächste Ikea-Möbelhaus eröffnet, dann in Kaarst nahe Düsseldorf. Man sei weiter auf Expansionskurs, sagt Unternehmenssprecherin Chantal Gilsdorf. Wetzlar ist Markt Nummer 52 in Deutschland. Ziel seien 70 Standorte. „Wir möchten, dass jeder von seinem Wohnort in 20 bis 40 Minuten ein Ikea-Einrichtungshaus erreichen kann.“ Wenn Ikea in Wetzlar eröffnet, erreicht das Unternehmen bundesweit die Marke von 18 000 Mitarbeitern.

Zum Pressetermin eine Woche vor der Eröffnung geht Boje auch noch einmal darauf ein, warum die Entscheidung von Ikea bei der Suche nach einem Standort in Mittelhessen auf Wetzlar fiel – nicht auf Gießen oder Marburg. Den Ausschlag habe die Industriebrache von HeidelbergCement gegeben, die für eine neue Nutzung zur Verfügung stand. „Wir mussten keine neuen Flächen versiegeln.“ Hinzugekommen seien die Nähe zur Innenstadt und die gute ÖPNV-Anbindung nahe Bahnhof und Busbahnhof.

Zur Neueröffnung rechnet Ikea in Wetzlar mit bis zu 11 000 Besuchern. Polizei und Ordnungsamt haben sich vorbereitet, falls es wegen einer Panne oder eines Unfalls zum Rückstau kommt. Die direkten Nachbarn aus Niedergirmes brauchen nicht mit dem Auto anzureisen: Sie sind schon Tage vorher zu Kaffee und Besichtigungstour eingeladen.