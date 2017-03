Ikea: Womit rechnet der Kämmerer?

ENTWICKLUNG Jörg Kratkey (SPD) zu den finanziellen Folgen der Ansiedlung für die Stadt Wetzlar

Ikea-Baustelle in Wetzlar, darunter Unternehmensgründe Ingvar Kamprad: Was bedeuten Ansiedlung und Geschäftspolitik von Ikea für Wetzlar? (Archivfotos: Reeber; Hager, dpa)

Welches Unternehmen in Wetzlar wie viel zahlt, wer die wichtigsten Gewerbesteuerzahler sind, all das nennt Kämmerer Jörg Kratkey (SPD) öffentlich nicht – es fällt unter das Steuergeheimnis. Kratkey verweist auf die von Ikea selbst veröffentlichte Angabe: An allen Standorten in Deutschland werde im Schnitt ein siebenstelliger Betrag gezahlt. Für dieses Jahr kalkuliere er noch nicht damit, weil Ikea schließlich erst im Mai eröffnet. „Man kann aber sagen, dass Ikea künftig zu den Top Ten der Wetzlarer Unternehmen gehören würde, was die Gewerbesteuer angeht.“

Dass die Gewerbesteuereinnahmen eine mitunter stark schwankende Größe sind, damit hat man in der Kämmerei leidvolle Erfahrung. Vor allem Industrieunternehmen unterlägen zum Teil deutlich der Situation des Markts ihrer jeweiligen Branche, erklärt Kratkey. Weil sich die Gewerbesteuer bei Unternehmen mit mehreren Standorten – grob definiert – über den Gewinn und Zahl der Mitarbeiter vor Ort berechnet, schaut bei einer Auftragsflaute auch die Standortkommune in die Röhre.

Hoffnung auf stabile Summen

Ikea ist übrigens nur eines von vielen Unternehmen in Wetzlar, die einem internationalen Geflecht von Firmen angehören. Leica Microsystems beispielsweise führt Gewinne an eine US-amerikanische Holding ab.

Von Ikea erhofft sich Kämmerer Kratkey vergleichsweise stabile Gewerbesteuerzahlungen. Seine Mitarbeiter haben in den Rathäusern anderer Städte, in denen es Ikea-Einrichtungshäuser gibt, nach den Erfahrungswerten gefragt. Dabei habe sich bestätigt, dass die Gewerbesteuerzahlungen des schwedischen Konzerns verhältnismäßig stabil seien.

Welche Steuerbeträge die einzelnen Unternehmen in Wetzlar genau zahlen, erfährt der Kämmerer nicht unbedingt aus erster Hand. Zwar gebe es aus vielen Firmen Rückmeldungen durch persönlichen Kontakt, grundsätzlich gebe aber das Finanzamt sogenannte Messbescheide heraus, erklärt Kratkey. Die vom Finanzamt festgestellten Messbeträge würden mit dem Hebesatz der Gewerbesteuer multipliziert.

Wie viel Geld verloren geht, weil ein Unternehmen durch seine Struktur Gewinne anderswo abführt, sei mit den im Rathaus bekannten Zahlen nicht zu ermitteln, sagt Kratkey.

Beim Thema Steuergerechtigkeit ist er ganz bei Martin Schulz, dem Spitzenkandidaten seiner Partei für die Bundestagswahl. Schulz hatte immer wieder erklärt, es könne nicht sein, dass ein internationaler Konzern Steuerzahlungen vermeidet, der Handwerksbetrieb nebenan aber Steuern in voller Höhe vor Ort zahlen muss. Auch Kratkey findet: Unternehmen sollten dort Steuern zahlen, wo sie ihren Gewinn erwirtschaften. „Das wäre fair.“

Aber: Die Ansiedlung von Ikea begrüßt Kratkey ausdrücklich – auch mit Blick darauf, was womöglich sonst auf dem ehemaligen Gelände von HeidelbergCement entstanden wäre. „Ein Horror wäre die Aufteilung des Geländes in mehrere Kleinparzellen geworden, wo sich dann beispielsweise eine Autoverwertung angesiedelt hätte.“ (diw)

STRAßENBAU

Per Vertrag zwischen Ikea und der Stadt Wetzlar ist geregelt, dass Ikea selbst für alle Kosten der Verkehrsanbindung zahlt, die das Unternehmen verursacht. Die Stadt Wetzlar hat während des Um- und Ausbaus des Gloelknotens und angrenzender Straßen eigene Arbeiten mit ausführen lassen.

Von rund 4,4 Millionen Euro Gesamtkosten zahlt laut Kratkey Ikea 2,33 Millionen Euro; etwa 1,3 Millionen Euro fließen als Zuschüsse des Landes, 700 000 Euro zahlt die Stadt. (diw)