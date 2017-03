Wo "Billy" und "Pax" lagern, ist klar

Von Steffen Gross

BAUSTELLENRUNDGANG Mit großen Schritten kommt Ikea Wetzlar der Eröffnung am 18. Mai näher

Einrichtungshausleiter Detlef Boje an seinem künftigen Arbeitsplatz: Aus den Regalen im Hintergrund werden sich die Kunden im Anschluss an ihren Weg durch die Ausstellung die ausgeguckten Regale, Stühle, Tische oder Schlafzimmer nehmen. (Foto: Reeber)

Wetzlar Wo „Billy“ und „Pax“ ihren Platz in den Hochregalen finden werden, steht schon fest: Noch knapp zehn Wochen bleiben bis zur Eröffnung von Ikea in Wetzlar am 18. Mai. „Alles läuft nach Plan“, sagt Einrichtungshaus-Chef Detlef Boje.

Die Schreiner und Elektriker waren schon da, jetzt sind die Maler dran. Die Wände für die Musterzimmer stehen, der Boden wird gerade gelegt. Alles läuft Hand in Hand. Mit großen Schritten kommt Wetzlars derzeit größte Baustelle voran. Und doch wirkt es beim Gang durch die 9000 Quadratmeter noch leerer Ausstellungsfläche wie ein sportliches Unterfangen, dass in etwas mehr als zwei Monaten alles komplett sein soll. Das räumt auch Hannes Spieth ein, der für den Retail-Innenausbau verantwortlich ist. Aber er ist überzeugt, dass es klappt – aus Erfahrung.

Kurze Wege: Das Kinderparadies „Småland“ entsteht in Sichtweite zum Restaurant

Nachdem außen die Ikea-blaue Fassade schon seit Monaten zu sehen ist, werden dort gerade die passenden Ikea-gelben Elemente hinzugefügt, allen voran rund um den Eingang zum Einrichtungshaus. Unterscheiden wird sich Wetzlar von den übrigen aktuell 51 Ikea-Häusern in Deutschland unter anderem dadurch, dass alles auf einer Ebene stattfindet, erklärt Boje. Rolltreppen und Treppen wie anderswo wird es nicht geben. Die Kunden könnten gleich am Eingang mit Einkaufswagen auf die Runde durch die Ausstellungen starten. Oben befinden sich allein Mitarbeiter- und Technikräume.

Das Restaurant werde in der Mitte platziert und damit zum Herzstück des Hauses – mit Zugang zum 1000 Quadratmeter großen Atrium. Auch die Freifläche mit Terrasse ist ein ein Novum für die schwedische Möbelhauskette. Das Kinderparadies „Småland“ entsteht in Sichtweite zum Restaurant, überhaupt werde es ein Ikea der „kurzen Wege“, sagt Boje. Besonders sei auch, dass im Innern mit viel Tageslicht gearbeitet wird, das stelle vor allem die Ausstatter der Musterzimmer vor Herausforderungen.

Ab kommenden Mittwoch treffen die ersten Produkte ein, bis Ende April sollen dann alle knapp 9000 unterschiedlichen Artikelnummern komplett sein, hofft der Hausherr. Unterdessen befinden sich die Preisschilder bereits im Druck. Läuft alles weiter nach Plan, dann werden er und sein Team in der ersten Maiwoche das dann fertige Gebäude endgültig übernehmen. Das Projektteam soll in vier Wochen einziehen. Weitere zwei Wochen später wird die dann vollausgestattete Küche ihre Feuertaufe erleben.

Die rund 150 versprochenen neuen Arbeitsplätze sind laut Boje inzwischen fast komplett besetzt. Es würden einige mehr. Gesucht würden noch letzte Mitarbeiter für den Restaurant- und Bistrobereich, die Kassen und in der Logistik. Einen ersten ernsten Testlauf wird es für die Mitarbeiter am 4. Mai geben, wenn sie einen Tag lang das Ikea-Haus in Siegen übernehmen. Dessen Team veranstaltet nach dem Gewinn eines Ikea-internen Wettbewerbs ein Event. Siegen eignet sich wohl auch deshalb für den Testlauf, weil die beiden Häuser etwa gleich groß sein werden.

In der SB-Halle in Wetzlar tragen die 4500 Fächer in den Hochregalen inzwischen Nummern. Dass das Regal „Billy“ am Hallenanfang und der schwere Schrank „Pax“ kurz vor den Kassen zu finden sein werden, steht schon genauso fest, wie die Plätze für alle anderen Produkte, sagt Boje. 22 Kassen wird es geben, darunter 16 Selbstscanner-Terminals.

Was er und sein Team sich für die Eröffnung am 18. Mai haben einfallen lassen, will Boje noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung werden mit vielen Aktionen, zu denen wir ganz Mittelhessen einladen.“ Durchblicken ließ Boje am Mittwoch allein, dass ab 10 Uhr für die Kunden geöffnet sein wird.