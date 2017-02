1000 Weiber im närrischen Disco-Fieber

Fasching Tanzende, singende und turnende Männer bringen die Stadthalle zum Kochen

Wetzlar Was für eine tolle Dekoration, was für ein abwechslungsreiches Programm, was für eine Bombenstimmung: Zum Motto „Dancing Queen“ brachten 1000 Besucherinnen gestern Abend beim WKG-Weiberfasching die ausverkaufte Stadthalle zum Beben.

