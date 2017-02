39-Jähriger bei Brand verletzt

Weil sich unbemerkt Öl entzündete, erlitt ein 39-Jähriger in Wetzlar eine schwere Rauchgasvergiftung. Er war auf dem Sofa eingeschlafen. (Archivfoto: Sauer)

Wetzlar Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Altenberger Straße in der Nacht zum Dienstag hat ein 39-jähriger Mann eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Der Alarm eines Rauchmelders verhinderte offenbar ein größeres Feuer.