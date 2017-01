66-Jährige kommt bei Autounfall ums Leben

LANGGÖNS Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 3 in der "Windhofkurve" an der Anschlussstelle Pohl-Göns ist am Dienstagmittag eine 66-jährige Frau aus Langgöns ums Leben gekommen. Sie war nach Zeugenaussagen langsam mit ihrem Opel in den Gegenverkehr geraten und dort zunächst mit einem noch ausweichenden VW Polo und anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen.