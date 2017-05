88 Männer und Frauen packen an

BILANZ Lahnauer Feuerwehren leisten 27 Einsätze ab / Ehrenzeichen für Rauber und Neeb

Lahnau-Dorlar 88 aktive Feuerwehrleute sorgen in Lahnau für die Sicherheit der Bevölkerung: 27 Mal mussten sie das im vorigen Jahr beweisen – so die Bilanz in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung in Dorlar.

Copyright © mittelhessen.de 2017