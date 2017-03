Achtung, Straßenbaustellen!

Von Jörgen Linker

VERKEHR Hier will Hessen-Mobil dieses Jahr im Lahn-Dill-Kreis Straßen sanieren und sperren

Der Hessen-Mobil-Bevollmächtigte für den Behördenbezirk Westhessen (Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Limburg-Weilburg, Gießen) Eugen Reichwein hat die geplanten Baustellen vergangene Woche in Marburg, seinem Dienstsitz, vorgestellt.

13 weitere Straßenbaustellen im Lahn-Dill-Kreis sieht die Kreisverwaltung vor, sie ist für die Kreisstraßen zuständig (siehe Kasten).

Anzeige

Autobahn

Die größten Brocken bei den Straßenbauarbeiten im Lahn-Dill-Kreis sind weiter die Brücken-Neubauten auf der Autobahn 45.

Der Neubau der Lützelbachbrücke bei Dillenburg soll laut Hessen-Mobil Ende 2017 abgeschlossen sein. Der Neubau der Talbrücke bei Münchholzhausen sowie der Lahntalbrücke bei Dorlar (an der Verbindung zur B49) sollen kommendes Jahr beendet werden, die Marbachtalbrücke bei Dillenburg im Herbst 2019.

Bundesstraße 277 wird in Herborn, Aßlar und Katzenfurt saniert

Ab Juni dieses Jahres will Hessen-Mobil dann den Neubau einer weiteren A-45-Brücke in Angriff nehmen: die Talbrücke Kalteiche bei Haiger.

Zwischen Wetzlar-Ost und dem Wetzlarer Kreuz (in Fahrtrichtung Dortmund) soll zwischen April und September ein dreieinhalb Kilometer langer Abschnitt der Farbahn erneuert werden.

Bundesstraßen

Auf der Bundesstraße 49 geht der vierspurige Ausbau zwischen Tiefenbach und Leun weiter. Hessen-Mobil will hier Unterführungen erneuern.

Noch ein größeres Bauprojekt auf der B49: In Wetzlar sollen von Mai bis Juni an der Hochstraße die Stahl-Verbindungen zwischen der Brücke und der Straße erneuert werden. Dabei will die Straßenbaubehörde die Auf- beziehungsweise Abfahrten zur B49 sperren.

Auf der B277 soll an der Reuterbergkreuzung bei Herborn im Sommer die Fahrbahn erneuert und die Bundesstraße dafür zeitweise voll gesperrt werden.

Außerdem sollen die Ortsdurchfahrten (B277) in Aßlar und Katzenfurt erneuert werden.

Voraussichtlich in den Osterferien im April sollen die Bauarbeiten an der B255 abgeschlossen werden. Hier steht noch der letzte, etwa eine Woche dauernde Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt in Bicken an.

Landesstraßen

Auf den Landesstraßen im Lahn-Dill-Kreis plant Hessen-Mobil die Fortsetzung unter anderem folgender Arbeiten: der Erneuerungen der Ortsdurchfahrt Atzbach sowie der Instandsetzung der Hohlbrücke in Dillenburg.

Zudem beginnt Hessen-Mobil mit weiteren Baustellen: zwischen Dorlar und Atzbach, Rodenbach und Niederroßbach, Weidelbach und Ewersbach, Münchhausen und Driedorf sowie Dillenburg und Nanzenbach; dazu in der Ortsdurchfahrt in Niederwetz.

Auf den Landesstraßen sind jeweils Vollsperrungen geplant.

KREISSTRASSEN

Hinzu kommen noch die Arbeiten an den Kreisstraßen. Dafür ist die Kreisverwaltung zuständig. Sie hatte ihre in diesem Jahr geplanten Projekte bereits Anfang Februar in einer Sitzung des Kreis-Bauausschusses in Wetzlar den Kommunalpolitikern vorgestellt. Demnach plant der Kreis folgende Baustellen:

- zwischen Haigerseelbach und Kalteiche,

- zwischen Sinn und Fleisbach,

- zwischen Niederquembach und Oberquembach (bis zum Abzweig nach Kraftsolms),

- zwischen Breitscheid und Langenaubach (laut Kreisverwaltung ist hier ein Unfallschwerpunkt).

- zwischen Uckersdorf und Amdorf,

- zwischen Greifenstein und Verbindungsstraße Holzhausen-Katzenfurt,

- zwischen Mademühlen und Seilhofen (bis zur Kreuzung Driedorf/Münchhausen).

Außerdem steht die Sanierung von sechs Kreisstraßen an, die ursprünglich vergangenes Jahr geplant war, aber dann auf dieses Jahr verschoben wurde:

- zwischen Wallenfels und Eisemroth (dritter Bauabschnitt),

- zwischen Altenkirchen und der Kreisgrenze bei Möttau,

- die Lindenstraße in der Ortsdurchfahrt Burgsolms,

- zwischen Tiefenbach und Braunfels (ein 1,1 Kilometer langer Abschnitt am Ortsausgang Tiefenbach),

- zwischen Bellersdorf und Bermoll (Bermoller Kreuz),

- zwischen Merkenbach und Hörbach (bis zum Abzweig nach Hirschberg). (jli)