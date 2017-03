Alles geregelt für den Fall der Fälle?

Von Ann-Christin Kuhlmann

RATGEBER Sechsteilige Serie informiert über Vorsorge für Krankheits- und Todesfall

Wie schnell endet ein Unfall tödlich? Wie oft kommt es zu unheilbaren Krankheiten von Körper und Geist? Viele Deutsche sind nicht auf diesen Ernstfall vorbereitet. Einige machen sogar einen großen Bogen um Patientenverfügung und Testament. Kommt es dann zu einem plötzlichen Todesfall, stehen die Angehörigen vor vielen Fragen, die auch Konfliktpotenzial mit sich bringen.

Anders als diejenigen, die Krankheit und Tod bewusst verdrängen, hat sich Gerhard Zieseniß in seinem Ratgeber "Alles geregelt" intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Der Leiter einer Prostata-Selbsthilfegruppe möchte Menschen mit seiner Vorsorgebroschüre Mut machen, sich frühzeitig auf einen Krankheits- oder Todesfall vorzubereiten. Dadurch würden nicht nur die Angehörigen entlastet: "Ich bin mir sicher, dass wir unser Leben viel entspannter genießen können, wenn wir das, was wir einmal hinterlassen möchten, aufgeschrieben und geordnet haben", sagt der Autor in seinem Vorspann.

Damit Vorsorge gelingt, informiert diese Zeitung in einer sechsteiligen Ratgeberserie unter Einbeziehung von Experten darüber, was zu beachten ist und wo Stolperfallen lauern. Neben der Frage nach dem "Wie" soll gleichzeitig auch die Angst vor vielen Themen genommen werden.

Frühzeitig vorsorgen, um Angehörige in der Trauerphase zu entlasten und Streit um das Erbe zu vermeiden

Den Auftakt der Serie bildet der letzte Gruß an die Verwandtschaft. Wir informieren, was beim Schreiben des Testaments zu beachten ist, so dass Irrtümer und Konflikte um das Erbe ausbleiben. Denn Streit um den Nachlass ist in keine Seltenheit in Deutschland. Umfragen zufolge kamen bereits 28 Prozent der Deutschen mit solchen Konflikten in Berührung und nur jeder Dritte verfügt über ein Testament.

Ähnlich verhält es sich mit der Patientenverfügung. Nur jeder zehnte Deutsche besitzt eine wirksame Patientenverfügung, dabei gehört sie zu den wichtigsten medizinischen Vorsorgemaßnahmen. Über die Patienten- und Sorgerechtsverfügung und die neueste Rechtsprechung wird im zweiten Serienteil informiert.

Danach gibt es einige Fakten zu Vorsorge- und Bankvollmacht, bevor in einem weiteren Teil Tipps zum Ordnen der Unterlagen gegeben werden. Auch informiert diese Zeitung, wie der digitale Nachlass geregelt wird, um die persönlichen Rechte über den Tod hinaus zu wahren. Im letzten Serienteil gibt es Ratschläge, um die Angehörigen in der Trauerphase entlasten zu können. Beispielsweise sollte sich frühzeitig um Kosten und Wünsche für die Bestattung gekümmert werden. Auch besteht die Möglichkeit, einen Vorsorgevertrag mit einem Bestattungsinstitut zu schließen.