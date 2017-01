Am Ende steht Gefängnis

JUSTIZ Gericht verurteilt Mann nach Diebstahl und Körperverletzung

Hüttenberg/Wetzlar Nach einem versuchten Einbruch in Volpertshausen muss ein 37-Jähriger für elf Monate ins Gefängnis. Der Mann wollte maskiert in den Keller eines Imbisses eindringen und verletzte den Betreiber des Lokals. Am Donnerstag fiel am Amtsgericht Wetzlar das Urteil.

