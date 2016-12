Von Manuela Jung

"Amerikaner wählen gerne Außenseiter"

USA Auf Obama folgt Trump - Wirft einer um, was der andere geschaffen hat? Experten beurteilen

Braunfels/Wettenberg/ Gießen/Washington Viele sind schockiert, andere sehnen Veränderungen herbei – die Sichtweisen auf Donald Trump als Präsident des USA sind so gespalten wie das Volk selbst. Was war und was kommt – eine Beurteilung aus mittelhessischer Perspektive.

