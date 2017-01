Arbeit als ein "Dienst am Leben"

Von Manuela Jung

HELFT UNS HELFEN Dr. Birgitta Killing und Katy Rihs über ihren Alltag auf der Palliativstation

Im Interview erzählen Killing und Rihs von ihrem Alltag mit Patienten, Angehörigen und Kollegen.

Frau Dr. Killing, Frau Rihs, täglich arbeiten Sie mit schwerkranken Menschen zusammen, deren Lebensende absehbar ist. Wie begegnen Sie dieser schwierigen Aufgabe?

Anzeige

Katy Rihs: Für diesen Arbeitsbereich muss man sich ganz bewusst entscheiden. Jeder, der in unserem Team arbeitet, legt damit ein klares Bekenntnis zu dieser Arbeit ab. Ich mache diesen Job schon seit vielen Jahren und ich mache ihn sehr gerne.

Dr. Birgitta Killing: Bei uns geht es nicht darum, Krankheiten zu heilen. Das müssen wir uns bewusst machen, sonst wären wir von der Arbeit hier sehr schnell frustriert. Wir versuchen zudem, uns soweit es geht in die Lage der Patienten und Angehörigen zu versetzen. Da sind oft Trauer und Verzweiflung, aber auch Wut, das müssen wir aushalten können. Das ist nicht immer leicht und nur in einem guten Team möglich.

Sie sprechen das Team an: Warum spielt ein funktionierendes Miteinander unter Kollegen eine so wichtige Rolle?

Killing: Die Arbeit in der Palliativmedizin kann sehr erfüllend aber auch wirklich schwer sein. Das Team ist wichtig, um jeden einzelnen Mitarbeiter zu unterstützen. Im Team können wir über schwierige Situationen oder eigene Gefühle sprechen. Zudem ist ein gutes Miteinander auch mit den verschiedenen Berufsgruppen und Fachabteilungen wichtig, um die Patienten umfassend zu versorgen. Auf der Station selbst arbeiten neben Ärzten und Pflegekräften auch Psychologen, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und Seelsorger. Darüber hinaus können wir bei Bedarf auf Hilfe anderer medizinischer Abteilungen wie beispielsweise die Chirurgie oder Strahlentherapie zurückgreifen. Die Probleme der Patienten sind ganz unterschiedlich, und unsere Therapien müssen es deswegen auch sein.

Rihs: Unser Team funktioniert vor allem deshalb so gut, weil niemand gezwungen wird, etwas zu tun, wozu er momentan emotional nicht in der Lage ist. Unser Team zeichnet aus, dass wir uns in schwierigen Situationen unterstützen oder ablösen. Niemandem wird als Schwäche ausgelegt, wenn er einem extremen Moment nicht gewachsen ist.

Kommen wir auf die Patienten zu sprechen; wie viele schwerkranke Menschen betreuen Sie auf ihrer Station?

Killing: Wir haben sieben Betten, meist ist die Station voll belegt. In Ausnahmefällen können wir auch ein Zimmer mit zwei Patienten belegen. Sie brauchen eine sehr individuelle, teilweise intensive Betreuung, daher ist die Station damals bewusst mit nur sieben Betten geplant worden. Nur so können wir jedem einzelnen gerecht werden und auch Zeit für die Angehörigen haben.

Warum spielen die Angehörigen eine wichtige Rolle?

Rihs: Uns ist es wichtig, dass diejenigen fest in unsere Arbeit eingebunden werden, die unseren Patienten gut tun. Gespräche mit ihnen und der Austausch Angehöriger verschiedener Schwerstkranker sind ausdrücklich gewollt. Es gehört zu unseren Aufgaben, Menschen zu trösten und ihnen beizustehen. Wenn eine Familie mit drei Kindern die Mutter verliert, dann stehen deren Bedürfnisse ganz weit oben. Die Kinder stehen am Anfang ihrer Zeit und müssen irgendwie weiterleben.

Killing: Wenn ein Patient bei uns verstorben ist, heißt das nicht, dass der Kontakt zu den Angehörigen damit sofort endet. Oft kommen Angehörige nach einigen Monaten zu uns und haben konkrete Fragen, zum Beispiel, ob es noch etwas gebracht hätte, wenn man doch noch eine Chemotherapie versucht hätte. Das sind Fragen, die Menschen nicht zur Ruhe kommen lassen. Hier ist es unsere Aufgabe, zu entlasten. Oft reicht es, zu besprechen, was genau passiert ist. Die Tür zu diesem Gespräch ist immer offen. Eine Trauergruppe können wir aber nicht ersetzen.

Sie behandeln Menschen, die unheilbar krank sind – welche Methoden bleiben ihnen, wenn keine Behandlung mehr zur Gesundung führt?

Killing: Es geht nicht um das Heilen, sondern darum, Patienten zu begleiten und – wenn möglich – ihre Lebensqualität zu verbessern. Wichtig ist zudem, einen Raum zu schaffen, in dem Leben trotz der schwierigen Situation möglich ist. Als Einheit in einem Krankenhaus unterscheiden wir uns aber grundsätzlich von der Arbeit eines Hospizes. Auf der Palliativstation wird eine zeitlich begrenzte Behandlung durchgeführt. Oft stehen körperliche Symptome wie Schmerzen oder Schwäche im Vordergrund, aber auch psychosoziale Aspekte oder die Vorbereitung einer Entlassung. Die Therapieziele sind ganz unterschiedlich. Die ersten Fragen sind immer: Was braucht der Patient und was macht medizinisch Sinn?

Was genau meinen Sie mit psychosozialen Aspekten?

Rihs: Viele Patienten verausgaben sich in ihrer Krankheit im häuslichen Umfeld, bevor sie hierher kommen. Sie machen sich psychischen Stress, sind teilweise der Erschöpfung nahe. Angst, Unruhe und Panik spielen eine große Rolle, all diese Faktoren beziehen wir in unsere Arbeit ein.

Resultieren diese Umstände möglicherweise auch aus der Tatsache, dass Menschen Angst haben, den Weg in eine Palliativstation zu gehen?

Rihs: Das ist richtig. Hier spielt das Einfühlungsvermögen eine große Rolle. Wir müssen offen und ehrlich sein gegenüber Menschen, die den Mut haben, zu uns zu kommen. Deshalb ist es auch gleich am Anfang wichtig, bestehende Ängste abzubauen und gemeinsam mit dem Patienten abzusprechen, welche Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Diese Vorgehensweise sorgt für Entlastung bei allen Betroffenen.

Killing: Sie müssen bedenken, dass die Patienten bei uns im Schnitt nur etwa ein bis zwei Wochen verbringen. Ziel ist die Entlassung nach Hause oder in ein Hospiz oder Pflegeheim. Viele Patienten kommen mehrfach und wir können sie wieder entlassen. Etwa ein Drittel unserer Patienten verstirbt hier. Selbst in diesen Situationen begreifen wir den Dienst am Menschen immer auch als Dienst am Leben.

Zusammenarbeit mit „Charly & Lotte“

Die Palliativstation Wetzlar und das Hospiz Haus Emmaus arbeiten seit vielen Jahren eng miteinander zusammen. Das Projekt „Charly & Lotte“ als Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche ist ein wichtiger Bestandteil dieser Zusammenarbeit. „Es ist gut und wichtig, dass es ,Charly & Lotte‘ gibt“, sagt Monika Pollok. Sie ist Case-Managerin an den Lahn-Dill-Kliniken und erarbeitet mit schwerkranken Menschen und deren Angehörigen vor allem Lösungen für eine durch Krankheit veränderte Lebenssituation.

„Ich spüre oft, wie jeder mit seiner eigenen Trauer beschäftigt ist und viele Dinge im Alltag auf der Strecke bleiben“, schildert Pollok. Ein Angebot, dass sich der Trauer von Kindern und Jugendlichen annimmt, sei gerade in solch einer schwierigen Situation eine wichtige Stütze. Junge Familien, die um ein Elternteil, Oma, Opa oder gar ein Geschwister trauern, weist die Palliativstation der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar auf ,Charly & Lotte‘ hin.

„Wir zwängen dieses Angebot niemandem auf, aber wir empfehlen allen Betroffenen, sich zumindest anzuhören, was es mit ,Charly & Lotte‘ auf sich hat“, schildert Dorothee Rink, Funktionsoberärztin auf der Palliativstation. Der überwiegende Teil derer, für die das Angebot in Frage komme, nähmen es dankend an, das wissen sowohl Rink als auch Pollok: „Wenn Familien völlig gelähmt sind und nicht weiter wissen, brauchen sie diese professionelle Hilfe“, sagt Monika Pollok.

Wie die Unterstützung durch „Charly & Lotte“ genau aussieht, ist von Fall zu Fall verschieden. „Wenn wir einen Trauerfall haben, von dem junge Menschen betroffen sind, nehmen entweder wir Kontakt auf oder die Familien wenden sich selbst an die Mitarbeiter des Projekts“, schildert Rink. Bedürfe es in extremen Situationen noch vor Ort der Hilfe durch „Charly & Lotte“, kämen die Mitarbeiter direkt ins Krankenhaus.

In der Regel unterstützt das Team aber vor allem lange Zeit über den Tod hinaus: „Eine Aufgabe, die wir selbst nicht leisten können“, weiß Pollok. Den Menschen eine Anlaufstelle zu geben, an die sie sich auch zu einem späteren Zeitpunkt wenden könnten, sei für das gesamte Team ein befriedigendes Gefühl. (maj)