Auf B 49 abgehoben: 51-Jähriger schwerst verletzt

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 3.45 Uhr auf der B 49 in Fahrtrichtung Limburg. In Höhe der Abfahrt Solms-Oberbiel verengt sich dort die Bundesstraße von zwei auf eine Fahrspur. Offensichtlich hatte dort zuvor ein Lkw-Fahrer in derselben Fahrtrichtung die Mittelleitplanke touchiert und diese in den Fahrbahnbereich der Gegenspur verschoben. Ein von Limburg herannahender Ford Kuga war gegen diesen verschoben Fahrbahnteiler gefahren und stand beschädigt auf dem Fahrstreifen in Richtung Wetzlar.

Obwohl eine Funkstreife die Gefahrenstelle absicherte, krachte ein ebenfalls aus Limburg heranfahrender Minivan gegen den Fahrbahnteiler, hob ab und überschlug sich mehrfach. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende 51-jährige Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu und wird derzeit im Uniklinikum Gießen behandelt. Die Höhe der Schäden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen, die genauen Unfallumstände zu ermitteln. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie den sich anschließenden Arbeiten der Unfallsachverständigen war die B 49 zwischen Oberbiel und Solms in beide Richtung voll gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 8 Uhr wieder aufgehoben.

Die Polizei sucht nun den Lkw-Fahrer, der offenbar den Fahrbahnteiler verschoben hatte und anschließend von der Unfallstelle floh. Zeugen, die den Unfall vor 3.45 Uhr auf der B 49 in Höhe der Anschlussstelle Oberbiel beobachteten und Angaben zum Laster machen können, melden sich unter der Nummer (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei. (red)