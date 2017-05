Auto brennt bei Ehringhausen

UNFALL Totalschaden an Pkw festgestellt / Fahrer rettet sich unverletzt

Auch die Freiwillige Feuerwehr Ehringshausen konnte den Totalschaden an einem Pkw nicht verhindern. (Foto: Bender)

EHRINGSHAUSEN Auf der Auffahrt zur Autobahn A 45 ist am Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten. Während sich der Fahrer unverletzt rettete, entstand am Pkw ein Totalschaden.