Auto kommt vom Weg ab und kippt um

POLIZEI Fahrer kann sich selbst befreien

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag kurz nach zwölf Uhr. Ein 43-Jähriger aus Aßlar fuhr die gerade Straße entlang, kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen großen Stein. Durch die Wucht des Aufpralls fiel sein Golf auf die rechte Seite und blieb so auf dem Gehweg liegen.

Laut Polizei konnte sich der Fahrer selbst aus dem Auto befreien. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Wetzlar eingeliefert. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (red)