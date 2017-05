Auto übersieht Motorrad - ein Schwerverletzter

UNFALL Fahrzeuge kollidieren im Wetzlarer Gewerbegebiet

Beim Abbiegen hat ein Pkw-Fahrer in Wetzlar ein Motorrad übersehen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. (Foto: J. Fritsch)

WETZLAR Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Wetzlar am späten Freitagabend zugezogen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Pkw auf der Braunfelser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er im Gewerbegebiet links in die Alte Straße in Richtung eines Fastfood-Restaurants abbog, übersah er ein Motorrad. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer wurde ins Uniklinikum Gießen gebracht.

Ermittlungen zur Fahrtüchtigkeit des Pkw-Fahrers laufen. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Nach dem Unfall war die Landstraße L3451 zwischen der Wetzlarer Ernst-Leitz-Straße/Einmündung Schützenstraße und Solms-Oberndorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. (hog)