B 49 wird bei Dutenhofen zum Nadelöhr

VERKEHR Wegen der Brückensanierung wird ein Fahrstreifen der Bundesstraße für drei Wochen gesperrt

Wetzlar-Dutenhofen Wegen der Sanierung der Brücke zum Dutenhofener See wird ab dem kommenden Sonntag ein Fahrstreifen der B 49 gesperrt.

Wie die Straßenbaubehörde Hessen-Mobil mitteilt, ist der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wetzlar/Limburg für voraussichtlich drei Wochen dicht. Die Sperrung sei nötig wegen der Bauarbeiten an den Widerlagern der Wirtschaftswegbrücke über die B 49 und die angrenzende Bahnlinie.

Wenn die Arbeiten in Fahrtrichtung Wetzlar abgeschlossen sind, ist die Gegenrichtung an der Reihe: Laut Hessen-Mobil wird voraussichtlich ab Mitte Juli bis Ende Juli ein Fahrstreifen in Richtung Gießen gesperrt.

Stauwarner sollen den Verkehr lenken

Die Arbeiten an der Brücke laufen bereits seit Anfang Mai. Durch die Sperrung des rechten Fahrstreifens in Richtung Wetzlar/Limburg verengt sich nun die Fahrbahn der B 49. Während dieser Bauphasen werden auf der A 485 und der B 429 – aus Richtung Gießen und Wettenberg kommend – sowie auf der A 45 und der B 49 – aus Richtung Wetzlar kommend – mobile Stauwarn- und Verkehrslenkungsanlagen aufgestellt. Gibt es Rückstaus auf der B 49, soll so Verkehrsteilnehmern ein frühzeitiges Ausweichen über die A 485 und die A 45 ermöglicht werden.

Während der Bauarbeiten ist der Wirtschaftsweg, der auch Verbindungsweg zum Dutenhofener See ist, weiter gesperrt. Wer zum See möchte, muss von Dutenhofen aus den Weg über den Bahnhof und die benachbarte Brücke über die B 49 geben. Die Strecke wird mit „U10“ ausgeschildert. (red)