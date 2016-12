Babymord: Prozess gegen junge Mutter startet

Von Steffen Gross

GERICHT Weil keine Leiche gefunden wurde, müssen 95 Zeugen gehört werden

SCHÖFFENGRUND/LIMBURG Am Donnerstagmorgen ist vor dem Landgericht Limburg der Prozess gegen eine junge Mutter aus Schöffengrund gestartet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 23-Jährigen vor, dass sie ihr am 1. Dezember 2015 geborenes Kind getötet haben soll.

Der Auftakt dauerte nur knapp fünf Minuten. Der Richter beendete den ersten Verhandlungstag bereits, nachdem die Staatsanwaltschaft die Anklage vorgelesen hatte.

Im Prozess kommt auf die Beteiligten viel Arbeit zu: Die Leiche des Babys wurde trotz intensiver Suche nicht gefunden, deshalb bekommt es die Schwurgerichtskammer mit einem reinen Indizienprozess und allen Schwierigkeiten zu tun, die damit zusammenhängen. Schon jetzt sind mehr als 20 Verhandlungstage bis Ende Mai geplant. 95 Zeugen sollen gehört werden, außerdem vier Sachverständige.

Unmittelbar nach der Entbindung am 1. Dezember vergangenen Jahres in einer Gießener Klinik soll die junge Mutter nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ihr kleines Mädchen ermordet und die Leiche verschwinden lassen haben. Das Kind soll nicht in die Lebensplanung der Versicherungsangestellten gepasst haben, sagen die Ermittler über das Motiv der 23-Jährigen. Da das Kind nicht von ihrem Lebensgefährten stammen soll und die mit dem Leben mit ihrem Lebensgefährten und dessen Familie verbundenen Annehmlichkeiten nicht gestört werden sollten, so die Staatsanwaltschaft. Mord aus niedrigen Beweggründen lautet deshalb der Vorwurf.

Angeklagte behauptet, das Baby dem Kindsvater übergeben zu haben

Die Angeklagte hat in ihrer erster Vernehmung angegeben, das Baby dem Kindsvater übergeben zu haben, einem Albaner, zu dem sie nur den (Spitz-) Namen Jay-Jay mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat umfangreich nach Jay-Jay ermittelt und sieht diese Angabe als widerlegt an. Die 23-Jährige befindet sich seit dem 17. März in Untersuchungshaft. Zuletzt hatte nach dem Landgericht Limburg auch das Oberlandesgericht Frankfurt den dringenden Tatverdacht gegen die 23-Jährige bestätigt.

Die Ermittler gehen nicht mehr davon aus, dass die Babyleiche gefunden werden kann. Alle Bemühungen, selbst eine großangelegte Suche mit 90 Beamten der Bereitschaftspolizei in einem Waldstück bei Weiperfelden im Mai, brachten keine Spur von dem Kind.