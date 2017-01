Von Dirk Wingender

Bald kommt der Preissprung

WASSER Wetzlars Magistrat legt im März eine neue Gebührenberechnung vor

Wetzlar Wer in Wetzlar wohnt, muss bald mehr fürs Trinkwasser bezahlen. Unklar ist noch, wie sehr die Gebühren steigen. Am 16. März will der Magistrat die konkreten Zahlen der Stadtverordnetenversammlung vorlegen.

