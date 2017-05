Ballmann leitet Gesundheitsamt

GESUNDHEIT Behörde des Lahn-Dill-Kreises hat neue Chefin / Heltweg wechselte

Ballmann (Jahrgang 1956) ist Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen und Krankenhaushygiene. Sie ist bereits seit 1989 für den Lahn-Dill-Kreis tätig, zunächst als Ärztin in Teilzeit, dann ab 2002 in Vollzeit im Bereich Infektionsschutz und Umweltmedizin.

Chefin von 54 Mitarbeitern

Seit Februar 2009 war sie stellvertretende und übergangsweise kommissarische Abteilungsleiterin. Nun hat Dr. Gisela Ballmann offiziell die Leitung übernommen und ist damit die Chefin von 54 Mitarbeitern in der in Herborn angesiedelten Behörde.

Ballmann übernimmt den Posten von Dr. Doris Heltweg, die ins Bundesarbeitsministerium nach Bonn gewechselt ist.

Das Gesundheitsamt gehört in der Kreisverwaltung zum Fachbereich „Gesundheit, Jugend und Soziales“. Der für den Fachbereich zuständige Dezernent Stephan Aurand (SPD) hat Ballmann in ihrer neuen Funktion offiziell willkommen geheißen. Aurand sieht diese „anspruchsvolle und ambitionierte Aufgabe“ in guten Händen: „Mit Frau Dr. Ballmann haben wir eine überaus kompetente und erfahrene Kollegin, die mit unserer Behörde, den hier tätigen Menschen und vor allem auch mit den Besonderheiten der Region bestens vertraut ist.“ (red)