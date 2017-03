Beleuchtung fiel abends aus

Wetzlar Die Straßenbeleuchtung ist am Freitagabend für etwa eine Stunde in großen Teilen Wetzlars ausgefallen. Betroffen war vor allem die Kernstadt.

Techniker der enwag konnten die Lampen nach einer Fehlersuche wieder aktivieren. Nach ersten Erkenntnissen lag das Problem an der Einspeisung von Strom in das Netz der Straßenbeleuchtung, die durch einen Computer gesteuert wird. Das übrige Stromnetz in privaten Haushalten und Betrieben war stabil. (he)