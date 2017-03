Berge an illegalen Potenzmitteln sichergestellt

Von Steffen Gross

JUSTIZ Zollfahnder machen litauische Bande in einem Reihenhaus in Waldsolms dingfest

In einem Reihenhaus in Waldsolms haben die Ermittler vom Zollfahndungsamt Frankfurt die Bande am Mittwoch dingfest machen können. Als Haupttäterin gilt die 52-jährige Hausbesitzerin. Zwei weitere Tatverdächtige, die 25-jährige Tochter und ein 28-jähriger Mann, wurden ebenfalls in dem Haus festgenommen. Alle drei sind litauischer Staatsangehörigkeit.

Schon seit Juli 2016 waren die Zollfahnder der Bande auf der Spur. Ausgelöst wurden die Ermittelungen nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Gießen, als ein Person in einer Apotheke im niedersächsischen Lutter eine Pillenpackung abgeben wollte, die er nicht bestellt habe. Die illegalen Potenzmittel tragen Namen wie „Proscalpin“, sie wurden unter anderem per Werbe-E-Mails vertrieben. In der Folge gab es mehrere Meldungen aus ganz Deutschland über die verschickten Potenzmittel.

Lieferungen ins ganz Land wurden in einer Postfiliale in Gießen ausgegeben

Zunächst war die Versandadresse in Wetzlar ausgemacht worden, später stellte sich dann heraus, dass die meisten Lieferungen in einer Postfiliale in Gießen aufgegeben wurden, berichtete der Staatsanwalt.

Am Mittwoch trat das Ermittlungsverfahren dann in die entscheidende Phase ein. Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde das Reihenhaus der 52-Jährigen in Waldsolms durchsucht. In einem Büro und im Keller entdeckten die Fahnder zahlreiche Kartons und Säcke mit illegalen Potenzmitteln verschiedener Markenbezeichnungen und stellten diese sicher. Die genaue Zahl konnte aufgrund der rieseigen Menge auch bis zum Freitag noch nicht genau beziffert werden. Staatsanwaltschaft und Zollfahnder geben bislang „von einem hohen sechsstelligen, wenn nicht sogar siebenstelligen Wert aus“.

In dem Reihenhaus wurden die Potenzmittel offensichtlich in kleine Einheiten umgepackt und direkt an die Kunden verschickt. Die drei Beschuldigten wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Dem Trio droht nun eine Anklage wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und bandenmäßigem Schmuggel.