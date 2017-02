Biskirchen feiert drei mal elf Jahre Fasching

NARRETEI 107 Aktive liefern tolles Programm

Leun-Biskirchen Die Biskirchener haben am Samstag in ihrer Narrhalla „Grüne Au“ drei mal elf Jahre Fasching in Biskirchen gefeiert. Dazu servierten sie ein karnevalistisches Programm, das die Lachmuskeln arg strapazierte.

