Bonbaden kann dollstes Dorf werden

WETTBEWERB Hessische Endrunde am 11. Juni

Beim Hessentag am 11. Juni wird Bonbaden in einem Live-Wettbewerb im HR-Treff gegen die Finalisten aus Nord, Süd- und Osthessen antreten. (Archivfoto: HR/Norbert Klöppel)

In der Hessenschau am Donnerstagabend wurde das Ergebnis für Mittelhessen bekannt gegeben. Demnach setzten sich die Bonbadener in der Vorrunde gegen die letzten Konkurrenten Dietzhölztal-Rittershausen und Nieder-Seemen im Wetteraukreis durch. Insgesamt waren elf mittelhessische Dörfer Dolles Dorf – darunter Laufdorf, Kraftsolms, Greifenstein und Merkenbach – und damit Konkurrenten.

Jetzt haben die Bonbadener Zeit bis zum 11. Juni. Dann werden sie in einem Live-Wettbewerb im Zelt des hessischen Rundfunks in Rüsselsheim gegen die Finalisten aus Nord, Süd- und Osthessen antreten. Die Show beginnt um 18 Uhr. (he)