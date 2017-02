Bonbadener laufen in Frankfurt

KARNEVAL Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr beim Umzug in Mainmetropole dabei

Die Sonne ließ sich in der Mainmetropole gerade zum rechten Zeitpunkt blicken. (Foto: privat)

FRANKFURT/BRAUNFELS-BONBADEN 400 000 Zuschauer, 3000 Teilnehmer und 73 Wagen - der Frankfurter Fastnachtsumzug ist am Sonntag durch die Stadt gerollt. Mit dabei war zum wiederholten Mal das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Bonbaden.

Von 12.11 Uhr an waren die Wagen vom Untermainkai in Richtung Römer unterwegs. Der vier Kilometer lange Zug durch die Mainmetropole stand in diesem Jahr unter dem Motto „Frankfurts Fastnacht, die gefällt - Spaß und Tanz im Narrenzelt!”. Beteiligt waren 92 Vereine, darunter Garden, Kapellen und Spielmannszüge. (hog)