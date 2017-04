Von Gert Heiland

Breslik beschert Wetzlar Premiere

SPIELZEIT 2017/2018 Kulturgemeinschaft eröffnet Programm mit einem Höhepunkt

Wetzlar Sie beginnt gleich mit einem Höhepunkt, die Spielzeit 2017/2018 der Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Denn am 15. Oktober gastiert der gefeierte Tenor Pavol Breslik gemeinsam mit dem Pianisten Amir Katz, in Wetzlar ebenfalls kein Unbekannter, in der Stadthalle.

