Christen folgen dem Kreuz

PALMSONNTAG Start in die Karwoche mit Prozessionen und Gottesdiensten

Wetzlar/Braunfels Mit Prozessionen und Gottesdiensten haben viele Christen in der Region am Palmsonntag die Karwoche eröffnet, in der das Leiden und Sterben Jesu im Mittelpunkt der liturgischen Feiern steht.

