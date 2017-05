Christian hat den Kampf verloren

Von Burkhard Weber

BLUTKREBS Vater des verstorbenen 31-Jährigen blickt zurück, um anderen Mut zu machen

Riesenandrang zur Typisierungsaktion am 10. Juli 2016: 80 Helfer kümmerten sich in der Dutenhofener Sporthalle um den reibungslosen Ablauf. (Archivfoto: Rühl)

Wetzlar-Dutenhofen Eineinhalb Jahre lang hat Christian Weber gegen den Blutkrebs gekämpft. Ein langer, schwerer Kampf. Der 31-Jährige hat ihn am Ostersamstag verloren. Sein Vater Burkhard blickt zurück und will anderen Mut machen, weiterzukämpfen.

Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Für Christian Weber aus Dutenhofen war es ein Tag im November 2015. Der junge Schreinermeister erhielt die niederschmetternde Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Chemotherapie, Bestrahlungen und immer wieder Krankenhausaufenthalte brachten letztlich leider nicht die erhoffte Heilung. Christian Weber verstarb am Ostersamstag im Alter von nur 31 Jahren zu Hause.

Es ist der 10. Juli. Wenige Stunden, bevor das Finale der Fußball-EM angepfiffen wird, strömen Hunderte Menschen in die Dutenhofener Sporthalle. Alle wollen Christian helfen. Er leidet an Lymphdrüsenkrebs, ist dringend auf das Knochenmark eines Spenders angewiesen. Das Problem: Die Gewebemerkmale müssen zu 100 Prozent übereinstimmen, nur ein genetischer Zwilling kommt für die lebensrettende Spende in Betracht.

Um es vorweg zu nehmen: Christian wird an diesem Julitag keinen geeigneten Spender finden. Auch wenn sich in Dutenhofen und bei einer zweiten Aktion in Langenselbold 1800 Menschen registrieren lassen. Und trotzdem könnten die von seiner Familie organisierte Spendenaktionen ein Leben gerettet haben. Vielleicht sogar mehrere. Den Webers ist bekannt, dass bereits mehrere Personen dieser Aktionen von der DKMS angeschrieben wurden und so für eine mögliche Spende in Frage kommen.

Bei einer Aktion außerhalb Europas wurde ein Spender gefunden, der für Christian in Frage kam

Kurz darauf gab es dennoch eine positive Nachricht für Christian. Vater Burkhard berichtet: „Bei einer ähnlichen Aktion außerhalb Europas wurde ein Spender gefunden, der für Christian in Frage kam. Die Erleichterung war riesengroß.“ Doch es schloss sich noch eine Zeit des Hoffens und Bangens an. Christians genetischer Zwilling hatte sich lediglich registrieren lassen, ob er tatsächlich bereit und gesund war, wussten die Webers nicht. „Schlussendlich konnten wir aber aufatmen“, erinnert sich der Vater. Der Termin für die Transplantation wurde auf den 16. August festgesetzt.

„Der Eingriff an sich ist harmlos, im Grunde nicht mehr als eine 30-minütige Bluttransfusion, die Vorbereitungszeit war dafür umso härter“, schildert der Vater: „Christian musste eine Hochdosis-Chemotherapie über sich ergehen lassen, die das eigene Immunsystem zerstört, damit sein Körper die fremden Stammzellen nicht abstößt. Das ist der ,point of no return’, ab dem man zwingend auf die fremde Stammzellenspende angewiesen ist. Außenstehende können sich gar nicht vorstellen, was Patienten in dieser Zeit durchmachen müssen“, sagt Burkhard Weber. Es seien nicht nur die physische Anstrengung und die teilweise extremen Nebenwirkungen, sondern auch die psychische Belastung.

„Mental war die Zeit extrem belastend. Er war isoliert, quasi in Quarantäne, wir konnten ihn nur durch eine Doppelschleuse und mit Schutzkleidung besuchen.“ Auch nach der Transplantation musste Christian wegen seines geschwächten Immunsystems abgeschirmt werden. Jeder kleine Infekt gilt in dieser Zeit als absolut lebensbedrohlich. Um eine Abstoßungsreaktion zu verhindern, wurde der junge Mann aus Dutenhofen mit einer Unmenge an Medikamenten versorgt. „Keine einfache Zeit, jeden Tag der Blick auf die Blutwerte, die verraten, ob die Therapie anschlägt. Doch er hat alles überstanden“, sagt sein Vater: „Davor kann man nur den Hut ziehen.“

Alles schien auf einem guten Weg, bis im Oktober die erneute niederschmetternde Diagnose kam: Der Krebs ist zurück. Aber damit nicht genug. Die Ärzte in Gießen und Marburg hatten ihre Möglichkeiten ausgeschöpft und keine Hoffnung mehr.

Just an diesem Tag erkundigte sich ein ehemaliger Ruderkollege bei Christian nach dessen Gesundheitszustand. Als Mitglied des Organisationsteams der „Tour der Hoffnung“ stellte er noch am gleichen Tag einen Kontakt zu Professor Hermann Einsele am Universitätsklinikum Würzburg her, einem der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet. Einsele sagte sofort seine Hilfe zu. „Wir sind gleich am nächsten Tag nach Würzburg gefahren, um noch nach einer Chance zu suchen, das Leben von Christian zu retten“, berichtet Burkhard Weber. Einsele habe noch die kleine Chance eines individuellen Heilversuchs im Rahmen der Würzburger Forschungsarbeiten gesehen. „Ein Ritt auf der Rasierklinge, aber eine Chance. Für das Leben von Christian und durch die Forschung irgendwann in der Zukunft auch für das Leben von vielen anderen Patienten mit der gleichen Krankheit“, sagt Christians Vater.

Abermals folgte eine ähnliche Tortur wie in Marburg, bis Christian kurz vor Silvester nach Hause entlassen werden konnte. Dann eine lange Zeit der Ungewissheit, der Sorge und des Hoffens. „Was man in dieser Zeit braucht, ist eine unheimliche Geduld und eine große Menge Demut. Das Schlimmste ist, dass man selbst überhaupt nichts tun kann, außer sich innerhalb der Familie beizustehen, Mut zuzusprechen und zu helfen, wo es geht“, sagt der Vater.

Die erlösende Nachricht kam Ende Januar aus Würzburg: „Es sind keine aktiven Krebszellen mehr nachweisbar.“ Die Therapie hatte angeschlagen. In einer Weise, die selbst die Spezialisten mehr als erstaunte. Leider war auch dieser Erfolg nur von kurzer Dauer und der Krebs wieder einmal stärker. Christian Weber ist am Ostersamstag mit nur 31 Jahren zu Hause verstorben.

„Was weiterlebt, ist die Hoffnung, dass in naher Zukunft nicht nur die Chance besteht, mehr Menschen von dieser schrecklichen Krankheit zu heilen, sondern über die Forschung auch Möglichkeiten zu finden, früher und gezielter zu heilen und vor allem Mittel zu finden, die dem ohnehin mehr als gestraften Patienten die extremen Nebenwirkungen der Behandlungen ersparen oder zumindest mildern“, sagt Burkhard Weber.

1800 Menschen haben an den beiden Spendenaktionen „Christian will leben!“ teilgenommen. 30 000 Euro wurden an diesen beiden Tagen gesammelt und von Sponsoren zur Verfügung gestellt, damit die DKMS ihre Aufgabe erfüllen kann. Denn die Registrierung jedes potenziellen Spenders kostet 40 Euro und wird nicht vom Gesundheitssystem übernommen. Auch wenn die Aktionen in Dutenhofen und Langenselbold nicht zum Erfolg für Christian geführt haben, waren sie alles andere als umsonst, betont Burkhard Weber: „Es geht darum, den Pool zu vergrößern und immer mehr Nadeln in den Heuhaufen zu stecken. Jede einzelne Spende kann Leben retten – nicht nur regional, sondern weltweit.“

Die klinische Forschung hängt noch immer zu einem Großteil von Spenden ab

Sein Sohn ist dafür das beste Beispiel: Irgendwo am anderen Ende der Welt haben Menschen nach dem genetischen Zwilling für den Freund, die Mutter oder das Kind gesucht. Sie fanden den von Christian Weber. Und wer weiß, vielleicht freut sich heute eine Familie in Amerika, Australien oder Asien, weil am 10. Juli 2016 in Dutenhofen ein geeigneter Spender gefunden wurde.

„Es ist leider so, dass alleine in Deutschland jährlich Milliarden ausgegeben werden, um die Verkehrssicherheit im Promille-Bereich zu verbessern, die klinische Forschung aber immer noch zu einem großen Teil aus Spenden finanziert wird“, sagt Christians Vater. Deshalb werde die Familie den Betrag der Geldspenden, der sie zu Christians Tod erreicht hat, verdoppeln und je zur Hälft an die DKMS und die Aktion Hilfe im Kampf gegen Krebs (Würzburg) spenden. „Wenn Sie auch helfen möchten, die Spendenkonten finden Sie nebenstehend“, ruft Burkhard Weber auf.

ALLE 15 MINUTEN STELLEN DEUTSCHE ÄRZTE DIE DIAGNOSE LEUKÄMIE

Leukämie ist eine bösartige Erkrankung der weißen Blutkörperchen, die im Körper für die Infektabwehr zuständig sind. Bei Blutkrebs kommt es im Knochenmark zu einer explosionsartigen Vermehrung der weißen Blutkörperchen. Jährlich erkranken in Deutschland mehr als 10 000 Menschen daran. Mit anderen Worten: Alle 15 Minuten stellen deutsche Ärzte die Diagnose Leukämie. Auch viele Kinder sind betroffen. Nur Knochenmarkspenden können ihr Leben retten.

Wer helfen will, kann sich auf der Internetseite www.dkms.de innerhalb weniger Minuten registrieren lassen. Wer will, kann die DKMS auch mit einer Geldspende unterstützen.

