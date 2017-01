Dachstuhl steht in Flammen

BRAND Feuerwehr ist in Berghausen im Einsatz / Bewohner bleiben unverletzt

51 Feuerwehrleute waren am Montagabend in Berghausen im Einsatz, um einen Brand zu löschen. (Foto: Pöllmitz)

ASSLAR-BERGHAUSEN Feuersirenen, Blaulicht und Martinshorn haben am Montagabend gegen 19.20 Uhr die Menschen in Aßlar, Berghausen und Werdorf aufgeschreckt. 51 Einsatzkräfte der drei Wehren eilten zu einem Dachstuhlbrand in der Leuner Straße in Berghausen.