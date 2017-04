Das Schlangenbiss-Set stets im Gepäck

EXTREM Callot absolviert Ultramarathon

Ausdauerleistung: Arnaud Callot hat Anfang April am „Marathon des Sables“ quer durch die marokkanische Sahara teilgenommen. (Foto: privat)

Der siebentägige „Marathon des Sables“ gilt als einer der härtesten Läufe der Welt. Die herausfordernde Gesamtstrecke von 250 Kilometern wird in jedem Jahr neu festgelegt und ist in sechs Etappen auf sieben Tagen aufgeteilt.

Die Tatsache, dass alle Läufer ihre persönlichen Utensilien und Verpflegung für das gesamte Rennen mit sich tragen, macht ihre Leistung noch unglaublicher. Einzig das tägliche Wasser sowie ein offenes Zelt für jeweils etwa acht Personen, werden von den Organisatoren zur Verfügung gestellt. Zu den persönlichen Utensilien zählen neben einem eigenen Schlafsack auch ein Schlangenbiss-Set und nachweislich 2000 Kalorien Energie pro Tag. Eine medizinisch diagnostizierte Gesundheit ist die einzige Anforderung an die Teilnehmer. Diese ist auch zwingend erforderlich, da die Läufer tagsüber Temperaturen von über 50 Grad ausgesetzt sind.

Die Laufstrecke des Marathons des Sables ist von felsigen Ebenen, Sanddünen und ausgetrockneten Flussbetten gezeichnet und bietet eindrucksvolle Aussichten. „In eine nahezu unberührte Natur eintauchen, seinen Körper spüren und es dabei bis ins Ziel schaffen, waren meine Motivationen für diesen extremen Lauf“, berichtet Arnaud Callot nach der Rückkehr.

Schon mit 16 Jahren hat Callot vom Marathon des Sables erfahren und trägt seither den Gedanken, eines Tages daran teilzunehmen. Der Tod seines Vaters vor fünf Jahren brachte Callot zum täglichen Laufsport. Hierbei konnte er seine Trauer bewältigen und es half ihm, Abschied zu nehmen. Doch erst durch eine Wette mit einem Arbeitskollegen kam Arnaud zum Marathon und läuft seither jeden Tag, um sich für die Wettkämpfe in Form zu bringen.

Arbeitgeber steht hinter dem Vorhaben

Als Vollzeitbeschäftigter in einer Branche, die vom Saisongeschäft lebt, ist es oft gar nicht so leicht, Zeit, Kraft und Motivation für das tägliche Training zu finden, das vor allem in den Wintermonaten vorwiegend bei Kälte, Nässe und Dunkelheit durchgeführt wird. „Man sieht die vollbepackten Rücksäcke der Teilnehmer, geziert von kleinen Flaggen, die aufzeigen, woher die jeweiligen Läufer stammen, und dann läuft man gemeinsam ins Ziel. Ein Gefühl, das unbeschreiblich ist und jeden Cent und jede Anstrengung lohnt“, sagt Callot.

Apropos Cents: die Kosten von rund 4500 Euro trug Arnaud größtenteils selbst, doch als sein Arbeitgeber, die Messe-Pro GmbH aus Dorlar von dem Vorhaben erfuhr, war sie sofort bereit, ihren Mitarbeiter zu unterstützen. „So etwas muss man einfach fördern“, sagt Jörg Becker, einer der beiden Inhaber.

Seit 2001 gehört Callot zur Belegschaft. „Ich habe eben Ausdauer“, sagt er lachend und ist in Gedanken schon beim nächsten Wettbewerb. Im November möchte er am Marathon des Sables in Peru teilnehmen. Sein Arbeitgeber wird wieder als Unterstützer dabei sein. (red)