Das neue Gesicht am Domplatz

INFOVERANSTALTUNG Fassadenentwürfe für das neue Stadthaus werden vorgestellt

Wetzlar Wie werden die Fassaden des neuen Stadthauses am Dom aussehen? Erste Antworten auf die spannende Frage soll es am kommenden Montag in einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Rathaus geben.

