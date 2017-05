Von Gert Heiland

Der Geschichtenerzähler

KONZERT Chris de Burgh zieht 2500 Zuschauer in die Wetzlarer Rittal-Arena

Wetzlar Chris de Burgh hat es noch gewusst: Er war schon mal in Wetzlar, im August 2016 im Rosengärtchen, bei Nieselregen. In der Arena war es trocken, sahen am Dienstag mit 2500 Menschen zweieinhalbmal so viele den Iren. Das Ergebnis war nach fast drei Stunden das Gleiche.

