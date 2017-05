Von Steffen Gross

Dicke Luft unter den Vakuum-Riesen

ÜBERNAHME Bei der Aktionärsversammlung in Wetzlar treffen Pfeiffer Vacuum und Busch aufeinander

Aßlar Dicke Luft herrscht in der Vakuum-Branche zwischen Pfeiffer Vacuum und der Busch-Gruppe, die den Aßlar Spezialpumpenhersteller übernehmen will. Spannung verspricht die Pfeiffer-Aktionärsversammlung am 23. Mai in Wetzlar. Dann treffen beide Seiten aufeinander.

Copyright © mittelhessen.de 2017