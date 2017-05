Die Außerirdischen kommen!

VILLMAR/Beselich/GREIFENSTEIN-NENDEROTH Raumschiffe am Himmel über Mittelhessen? In den vergangenen Tagen erreichten uns gleich drei Leserfotos, die diesen Eindruck entstehen lassen.

Pfarrerin Barbara Häuser aus Villmar hat von der Tür des Pfarrhauses aus eine beeindruckende Wolkenformation fotografiert, die an das riesige Sternenschiff der Außerirdischen im Hollywood-Film "Independence Day" erinnert. Die Seelsorgerin war so nett, ihr Bild an die Redaktion zu schicken.

Das gleiche "Raumschiff" hat Sonja Lanois aus Beselich beobachtet und ebenfalls im Bild festgehalten. Die Leserin ließ ihre Aufnahme unserer Lokalredaktion in Weilburg zukommen.

Als wir Barbara Häusers Foto auf unserer Facebook-Seite veröffentlichten, brachte das Tom Rogler dazu, ein Bild in die Kommentare zu hängen, das sein Freund Andy Llurg in Nenderoth per Handy gemacht hat. Es zeigt ein etwas anders gestaltetes Wolkenschiff - dieses erinnert an das Raumschiff Voyager aus der Star-Trek-Fernsehserie. (Mehr Fotos von Andy Llurg sind übrigens in seinem Facebook-Auftritt zu sehen.) (eng)